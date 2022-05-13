Ла Лига: «Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0

12 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Леванте».

12 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Леванте».

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 6:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди. На 19-й минуте преимущество «Реала» удвоил нападающий Карим Бензема.

На 34-й минуте отличился форвард Родриго. На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился Винисиус. На 68-й минуте Винисиус оформил дубль. На 83-й минуте бразилец сделал хет-трик.

После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице.