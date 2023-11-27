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Ла Лига: "Реал" разгромил "Кадис"

Ла Лига: "Реал" разгромил "Кадис" Футболисты мадридского "Реала" разгромили на выезде "Кадис" в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Футбол
27 ноября 2023 г. 02:41
Ла Лига: Реал разгромил Кадис

Футболисты мадридского "Реала" разгромили на выезде "Кадис" в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Родриго (14-я и 64-я минуты), он же отдал голевую передачу на Джуда Беллингема (64), который вернулся в состав "Реала" после травмы.

Беллингем из-за повреждения пропустил встречу с "Валенсией" (5:1), а также ноябрьские матчи сборной Англии.

Он стал первым футболистом в истории "Реала", который сумел забить 14 мячей в первых 15 матчах в своем дебютном сезоне за мадридский клуб. Англичанин обошел Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, у которых было по 13 мячей в 15 первых играх за "сливочных".

"Реал" набрал 35 очков и поднялся на первое место в таблице испанской Примеры. "Кадис" (10 очков) идет на 16-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: “Real Madrid” darmadağınla zirvəyə yüksəlib

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