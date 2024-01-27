Ла Лига: "Реал" продлил серию без поражений до 15 матчей

Мадридский "Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев на 53-й минуте отличился Хавьер Муньос. Спустя 12 минут Винисиус Жуниор сравнял счет, а Орельен Тчуамени на 84-й минуте вывел столичный клуб вперед.

"Реал" (54 очка) занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридская команда продлила серию без поражений в чемпионате до 15 матчей. "Лас-Пальмас" (31) располагается на восьмой строчке.

В следующем туре "Реал" 1 февраля на выезде сыграет с "Хетафе", "Лас-Пальмас" 3 февраля в гостях встретится с "Гранадой".