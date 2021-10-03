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Ла Лига: "Реал" потерпел первое поражение

Ла Лига: "Реал" потерпел первое поражение Мадридский "Реал" уступил барселонскому "Эспаньолу" в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Футбол
3 октября 2021 г. 20:33
Ла Лига: Реал потерпел первое поражение
Винисиус Жуниор и Карим Бензема

Мадридский "Реал" уступил барселонскому "Эспаньолу" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе "Корнелья-Эль Прат", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль де Томас и Алейш Видаль. У гостей мяч забил Карим Бензема.

Это поражение стало для "королевского клуба" первым в чемпионате Испании и вторым подряд в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы уступили со счетом 1:2 тираспольскому "Шерифу" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

После восьми туров Примеры "Реал", набравший 17 очков, лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям. "Эспаньол" с девятью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Реал" на выезде встретится с "Барселоной", а "Эспаньол" примет "Кадис".

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: "Real" ilk dəfə məğlubiyyətlə üzləşib

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