Ла Лига: "Реал" потерпел первое поражение

Мадридский "Реал" уступил барселонскому "Эспаньолу" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Мадридский "Реал" уступил барселонскому "Эспаньолу" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе "Корнелья-Эль Прат", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль де Томас и Алейш Видаль. У гостей мяч забил Карим Бензема.

Это поражение стало для "королевского клуба" первым в чемпионате Испании и вторым подряд в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы уступили со счетом 1:2 тираспольскому "Шерифу" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

После восьми туров Примеры "Реал", набравший 17 очков, лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям. "Эспаньол" с девятью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Реал" на выезде встретится с "Барселоной", а "Эспаньол" примет "Кадис".