Ла Лига: "Реал" на последних секундах вырвал ничью у "Севильи"

В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей"

В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей".

Как передает Report, встреча прошла в столице Испании на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей - 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Эден Азар, поразивший ворота оппонентов на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

У гостей отличились Фернандо и Иван Ракитич, реализовавший пенальти по ходу второго тайма.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте с 71 очком.