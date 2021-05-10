О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ла Лига: "Реал" на последних секундах вырвал ничью у "Севильи"

Ла Лига: "Реал" на последних секундах вырвал ничью у "Севильи" В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей"
Футбол
10 мая 2021 г. 01:44
Ла Лига: Реал на последних секундах вырвал ничью у Севильи

В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей".

Как передает Report, встреча прошла в столице Испании на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей - 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Эден Азар, поразивший ворота оппонентов на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

У гостей отличились Фернандо и Иван Ракитич, реализовавший пенальти по ходу второго тайма.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте с 71 очком.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Видео"Real Madrid" "Sevilya"ya məğlubiyyətdən qurtuldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

ПСЖ сыграл вничью с Ренном, уменьшив свои шансы на чемпионство
ВидеоПСЖ сыграл вничью с "Ренном", уменьшив свои шансы на чемпионство
10 мая 2021 г. 02:14
Серия А: Милан в гостях разгромил Ювентус
ВидеоСерия А: "Милан" в гостях разгромил "Ювентус"
10 мая 2021 г. 01:09
Премьер-лига Азербайджана: Карабах вновь вышел в лидеры
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" вновь вышел в лидеры
9 мая 2021 г. 22:36
Премьер-лига Азербайджана: Зиря и Габала поделили очки
Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" и "Габала" поделили очки
9 мая 2021 г. 19:59
Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии
Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии
9 мая 2021 г. 17:48
Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам
Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам
9 мая 2021 г. 08:10
Арсенал пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов
"Арсенал" пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов
9 мая 2021 г. 02:22
У Стамбула могут отнять финал Лиги Чемпионов
У Стамбула могут отнять финал Лиги Чемпионов
9 мая 2021 г. 01:01
Нефтчи разгромил соперника и перехватил лидерство
"Нефтчи" разгромил соперника и перехватил лидерство
8 мая 2021 г. 22:49
Бавария стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд
"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд
8 мая 2021 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi