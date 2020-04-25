​Ла Лига может пройти при закрытых трибунах до конца года

Хавьер Тебас https://report.az/storage/news/82cc9c6c1ff47ee24e6a49b48d2e709e/94c62bf4-3145-41dd-bf7b-5787142eb21a_292.jpg

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключил, что розыгрыш чемпионата Испании будет проходить при закрытых трибунах до декабря 2020 года, передает Report.

"Весьма вероятно, что нам придется играть при закрытых трибунах до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кому можно будет входить на стадионы, мы должны быть очень осторожными", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн. случаев заражения. Испания является второй страной в мире по количеству заразившихся (более 219 тыс.).