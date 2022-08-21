Ла Лига: Мадридский "Реал" разгромил "Сельту"

Мадридский «Реал» разгромил «Сельту» в выездном матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" разгромил "Сельту" в выездном матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, столичный клуб одержал победу со счетом 4:1.

Нападающий Карим Бензема вывел гостей вперед на 14-й минуте встречи, реализовав пенальти, но хозяевам поля удалось быстро отыграться благодаря голу Яго Аспаса, также с 11-метрового.

Тем, не менее, затем "Сельта" пропустила три безответных мяча, которые отправили в ворота соперников Лука Модрич (42), Винисиуса Жуниора (56) и Федерико Вальверде (66).

Счет в матче мог быть и крупнее - на 87-й минуте игрок гостей Эден Азар не реализовал пенальти.

"Реал" впервые с сезона-2018/19 стартовал в Ла Лиге с двух побед. В первом туре команда Карло Анчелотти обыграла "Альмерию" со счетом 2:1. Мадридский клуб является лидером турнирной таблицы.