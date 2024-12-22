Ла Лига: Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Барселону"

Мадридский "Атлетико" в выездном матче 18-го тура испанской Ла Лиги обыграл "Барселону", забив победный гол в добавленное время.

Мадридский "Атлетико" в выездном матче 18-го тура испанской Ла Лиги обыграл "Барселону", забив победный гол в добавленное время.

Как сообщает Report , матч на Олимпийском стадионе Барселоны судил Рикардо Де Бургос.

На 30-й минуте встречи Педри вывел каталонцев вперед. Несмотря на многочисленные попытки хозяев, они не могли привести атаки к логическому завершению. Вместо этого на 60-й минуте "матрасники" сравняли счет, аргентинский защитник Родриго де Пауль отправил мяч в ворота из-за пределов штрафной площади. На 6-й добавленной к основному времени матча минуте норвежский нападающий Александер Сёрлот забил победный гол гостей, установив окончательный счет 1-2.

Отметим, что после 18 туров "Атлетико" набрал 41 очко и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. "Сине-гранатовые", сыгравшие на один матч больше, занимают второе место с 38 очками. Первую тройку замыкает "Реал Мадрид" (17 игр, 37 очков).