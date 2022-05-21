Ла Лига: «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» и вылетел в Сегунду

20 мая состоялся матч «Райо Вальекано» - «Леванте».
Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 4:2 на табло.
В составе «Леванте» голы на свой счёт записали Гонсало Мелеро, Коке и Рохер Марти. При этом Мелеро оформил на свой счёт дубль. В составе мадридцев отличились А.Гарсия и Серхи Гвардиола.
«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 38 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (35) — на 19-м месте. Команда Алессио Лисси точно вылетит в Сегунду, несмотря на сегодняшнюю победу. Чемпионом Ла Лиги является мадридский «Реал» (85).