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Ла Лига: «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» и вылетел в Сегунду

Ла Лига: «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» и вылетел в Сегунду 20 мая состоялся матч «Райо Вальекано» - «Леванте».
Футбол
21 мая 2022 г. 05:56
Ла Лига: «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» и вылетел в Сегунду

20 мая состоялся матч «Райо Вальекано» - «Леванте».

Как передает Report, встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, сильнее оказались гости.

Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 4:2 на табло.

В составе «Леванте» голы на свой счёт записали Гонсало Мелеро, Коке и Рохер Марти. При этом Мелеро оформил на свой счёт дубль. В составе мадридцев отличились А.Гарсия и Серхи Гвардиола.

«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 38 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (35) — на 19-м месте. Команда Алессио Лисси точно вылетит в Сегунду, несмотря на сегодняшнюю победу. Чемпионом Ла Лиги является мадридский «Реал» (85).

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