Ла Лига: Голы Асенсио и Винисиуса позволили "Реалу" обыграть "Валенсию"

Завершился матч 17-го тура чемпионат Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией».

Завершился матч 17-го тура чемпионат Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первая половина встречи прошла без забитых голов. На 52-й минуте матча счет открыл нападающий "Реал" Марко Асенсио. Через две минуты Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. На 72-й минуте защитник гостей Габриэл Паулиста получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 45 очков. "Сливочные" отстают от лидирующей в таблице "Барселоны" на пять очков. "Валенсия" занимает 14-е местов, набрав 20 баллов.

5 февраля мадридский "Реал" проведет встречу с "Мальоркой". "Валенсия" в этот же день сыграет с "Жироной".