О нас

Ла Лига: Голы Асенсио и Винисиуса позволили "Реалу" обыграть "Валенсию"

Ла Лига: Голы Асенсио и Винисиуса позволили "Реалу" обыграть "Валенсию" Завершился матч 17-го тура чемпионат Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией».
Футбол
3 февраля 2023 г. 02:40
Ла Лига: Голы Асенсио и Винисиуса позволили Реалу обыграть Валенсию

Завершился матч 17-го тура чемпионат Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первая половина встречи прошла без забитых голов. На 52-й минуте матча счет открыл нападающий "Реал" Марко Асенсио. Через две минуты Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. На 72-й минуте защитник гостей Габриэл Паулиста получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 45 очков. "Сливочные" отстают от лидирующей в таблице "Барселоны" на пять очков. "Валенсия" занимает 14-е местов, набрав 20 баллов.

5 февраля мадридский "Реал" проведет встречу с "Мальоркой". "Валенсия" в этот же день сыграет с "Жироной".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
2 февраля 2023 г. 14:55
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi