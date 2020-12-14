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Ла Лига: Гол Месси принес "Барселоне" победу

Ла Лига: Гол Месси принес "Барселоне" победу Единственный гол на 78-й минуте встречи забил форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Футбол
14 декабря 2020 г. 02:22
Ла Лига: Гол Месси принес Барселоне победу
Лионель Месси

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Как передает Report, валенсийцы не смогли выйти в контратаку, потеряв мяч в борьбе, далее Френки де Йонг сделал передачу к штрафной на Месси, который продвинулся чуть вперед и нанес удар - мяч от дальней штанги залетел в сетку ворот.

В добавленное время Самуэль Юмтити в штрафной заблокировал удар игрока "Леванте", однако проверка VAR показала, что защитник не играл рукой.

"Барселона" набрала 17 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Леванте" (11) располагается на 18-м месте. Лидером соревнований является "Реал Сосьедад" (26).

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