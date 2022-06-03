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Ла Лига: Экс-капитан «Леванте» перейдет в «Вильярреал»

Ла Лига: Экс-капитан «Леванте» перейдет в «Вильярреал» Лучший бомбардир «Леванте» Моралес может перейти в «Вильярреал»
Футбол
3 июня 2022 г. 04:53
Ла Лига: Экс-капитан «Леванте» перейдет в «Вильярреал»

Лучший бомбардир «Леванте» Моралес может перейти в «Вильярреал»

Как передает Report, об этом сообщает El Partidazo de Cope.

По информации источника «желтая субмарина» предложила 34-летнему испанцу контракт на 2 года.

Моралес выступает за «Леванте» с 2014 года. Он провел за клуб 311 матчей и забил 69 голов.

В прошедшем сезоне форвард сыграл за валенсийский клуб в 35 матчах в ла лиге, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач. Футболист стал лучшим игроком команды по обоим показателям.

Напомним, что «Леванте» по итогам прошедшего сезона ла лига вылетел во второй дивизион.

Отметим, что контракт Моралеса с клубом истекает в июне 2023 года.

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