Ла Лига: Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"

В матче 2-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Барселону".

В матче 2-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Барселону".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао и завершилась победой гостей - 3:2.

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл нападающий "Атлетик" Иньяки Уильямс. На 14-й минуте форвард "Барселоны" Педри сравнял его. На 38-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси вывел каталонскую команду вперед. Во втором тайме, на 62-й минуте, Месси оформил дубль. На 90-й минуте форвард "Атлетик" Икер Муньяин установил итоговый счет встречи.

"Барселона" набрала 31 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Атлетик" (21) - на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский "Атлетико" (38).