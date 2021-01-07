О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ла Лига: Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"

Ла Лига: Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" В матче 2-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Барселону".
Футбол
7 января 2021 г. 03:16
Ла Лига: Дубль Месси помог Барселоне обыграть Атлетик

В матче 2-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Барселону".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао и завершилась победой гостей - 3:2.

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл нападающий "Атлетик" Иньяки Уильямс. На 14-й минуте форвард "Барселоны" Педри сравнял его. На 38-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси вывел каталонскую команду вперед. Во втором тайме, на 62-й минуте, Месси оформил дубль. На 90-й минуте форвард "Атлетик" Икер Муньяин установил итоговый счет встречи.

"Барселона" набрала 31 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Атлетик" (21) - на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский "Атлетико" (38).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Видео"Barselona" Messinin dublu ilə qalib gəldi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi