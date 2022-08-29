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Ла Лига: Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть на выезде "Эспаньол"

Ла Лига: Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть на выезде "Эспаньол" Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Эспаньолом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
29 августа 2022 г. 03:09
Ла Лига: Дубль Бензема помог Реалу обыграть на выезде Эспаньол

Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Эспаньолом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дублем в составе "Реала" отметился нападающий Карим Бензема, который забил голы на 88-й и десятой добавленной к основному времени минуте поединка. Еще один мяч на счету Винисиуса Жуниора, отличившегося на 12-й минуте.

Единственный гол в составе "Эспаньола" забил Хоселу (43).

На седьмой добавленной к основному времени игры минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Бенжамена Лекома. Так как все замены уже были использованы, в ворота "Эспаньола" встал полевой игрок Леандро Кабрера, вскоре пропустивший удар Бензема.

Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. На счету мадридского клуба три победы в трех турах и девять набранных очков.

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