Ла Лига: Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть на выезде "Эспаньол"

Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Эспаньолом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Эспаньолом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дублем в составе "Реала" отметился нападающий Карим Бензема, который забил голы на 88-й и десятой добавленной к основному времени минуте поединка. Еще один мяч на счету Винисиуса Жуниора, отличившегося на 12-й минуте.

Единственный гол в составе "Эспаньола" забил Хоселу (43).

На седьмой добавленной к основному времени игры минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Бенжамена Лекома. Так как все замены уже были использованы, в ворота "Эспаньола" встал полевой игрок Леандро Кабрера, вскоре пропустивший удар Бензема.

Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. На счету мадридского клуба три победы в трех турах и девять набранных очков.