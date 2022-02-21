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Ла Лига: "Бетис" победил "Мальорку"

Ла Лига: "Бетис" победил "Мальорку" Футбольный клуб "Бетис" победил "Мальорку" со счетом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Футбол
21 февраля 2022 г. 04:47
Ла Лига: Бетис победил Мальорку

Футбольный клуб "Бетис" победил "Мальорку" со счетом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча прошла в Севилье.

Забитыми мячами в составе "Бетиса" отметились Алекс Морено (25-я минута) и Виллиан Жозе (82). У "Мальорки" отличился Ведат Мурики (75).

Команда из Севильи одержала четвертую победу в первенстве страны за последние шесть встреч и располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 25 матчах. "Мальорка" занимает 16-е место с 26 очками в 24 встречах.

В следующем матче чемпионата "Бетис" в гостях встретится с "Севильей" 27 февраля. "Мальорка" на день раньше примет "Валенсию".

Отметим, что 24 февраля "Бетис" дома сыграет против петербургского "Зенита" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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