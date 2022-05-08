Ла Лига: «Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

7 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Барселону».

7 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Барселону».

Как передает Report , гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 76-й минуте отличился нападающий каталонцев Ансу Фати. Через три минуты ответный мяч забил защитник «Бетиса» Марк Бартра. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился защитник «Барсы» Жорди Альба.

После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко.