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Ла Лига: «Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

Ла Лига: «Барселона» вырвала победу у «Бетиса» 7 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Барселону».
Футбол
8 мая 2022 г. 03:54
Ла Лига: «Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

7 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Барселону».

Как передает Report, гости одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 76-й минуте отличился нападающий каталонцев Ансу Фати. Через три минуты ответный мяч забил защитник «Бетиса» Марк Бартра. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился защитник «Барсы» Жорди Альба.

После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко.

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