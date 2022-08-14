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Ла Лига: "Барселона" сыграла вничью с "Райо Вальекано"

Ла Лига: "Барселона" сыграла вничью с "Райо Вальекано" На стадионе "Камп Ноу" "Барселона" принимала в матче 1-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) "Райо Вальекано".
Футбол
14 августа 2022 г. 01:37
Ла Лига: Барселона сыграла вничью с Райо Вальекано

На стадионе "Камп Ноу" "Барселона" принимала в матче 1-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) "Райо Вальекано".

Как передает Report, встреча закончилась нулевой ничьей.

Отметим, что "Барселона" владела преимуществом, которое не смогла преобразовать в забитые мячи. Команда Хави нанесла 21 удар по воротам (четыре у "Райо Вальекано"), из которых в створ пришлось шесть (два у соперника). Также каталонцы владели мячом 68% игрового времени. На 93-й минуте вторую желтую карточку за удар локтем в лицо Фалькао получил хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс.

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