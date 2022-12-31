Ла Лига: «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча закончилась со счетом 1:1.

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет уже на 7-й минуте матча.

Но на 73-й минуте нападающий «Эспаньол» Хоселу реализовал пенальти и сравнял счет.

Затем две желтые карточки за 5 минут получил защитник «Барсы» Жорди Альба, для которого эта встреча была 300-й за каталонский клуб в чемпионате Испании.

На 80-й минуте с поля был удален полузащитник «Эспаньола» Винисиус Соуза.

Отметим, что «Барселона» набрала 38 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. Каталонцы опережают «Реал» по дополнительным показателям.

«Эспаньол» идет на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.