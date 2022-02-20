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Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг оформил дубль

Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг оформил дубль "Барселона" со счетом 4:1 на выезде обыграла "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу.
Футбол
20 февраля 2022 г. 21:16
Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг оформил дубль

"Барселона" со счетом 4:1 на выезде обыграла "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии.

В составе победителей голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (23-я и 37-я минуты), Френки де Йонг (32) и Педри (63). У "Валенсии" отличился Карлос Солер (58). Солер также отличился на 41-й минуте, однако гол был отменен после просмотра системы VAR.

Отметим, что Обамеянг отличился впервые после перехода в "Барселону".

"Барселона" поднялась на четвертое место турнирной таблицы, подопечные Хави набрали 42 очка в 24 играх. "Валенсия" идет на 12-м месте, в 25 матчах команда набрала 30 очков.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" дома сыграет с "Атлетиком" 27 февраля, "Валенсия" днем ранее на выезде встретится с "Мальоркой". 24 февраля "Барселона" в гостях сыграет ответный матч против итальянского "Наполи" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матч, прошедший в Барселоне, завершился вничью (1:1).

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