Ла Лига: "Барселона" разгромила "Атлетик"

На стадионе "Камп Ноу" в рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Атлетик" из Бильбао.

На стадионе "Камп Ноу" в рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Атлетик" из Бильбао.

Как передает Report, хозяева одержали победу - 4:0.

На 37-й минуте нападающий "Барсы" Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперед. На 73-й минуте преимущество "сине-гранатовых" удвоил форвард Усман Дембеле.

На 90-й минуте результативный удар нанес нападающий Люк де Йонг. В добавленное ко второму тайму время отличился Мемфис Депай.

После 25 сыгранных туров "Барселона" располагается на четвертом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своем активе 45 очков. "Атлетик" (37) - на восьмом месте. Лидирует в соревнованиях мадридский "Реал" (60).