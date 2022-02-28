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Ла Лига: "Барселона" разгромила "Атлетик"

Ла Лига: "Барселона" разгромила "Атлетик" На стадионе "Камп Ноу" в рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Атлетик" из Бильбао.
Футбол
28 февраля 2022 г. 02:47
Ла Лига: Барселона разгромила Атлетик

На стадионе "Камп Ноу" в рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Атлетик" из Бильбао.

Как передает Report, хозяева одержали победу - 4:0.

На 37-й минуте нападающий "Барсы" Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперед. На 73-й минуте преимущество "сине-гранатовых" удвоил форвард Усман Дембеле.

На 90-й минуте результативный удар нанес нападающий Люк де Йонг. В добавленное ко второму тайму время отличился Мемфис Депай.

После 25 сыгранных туров "Барселона" располагается на четвертом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своем активе 45 очков. "Атлетик" (37) - на восьмом месте. Лидирует в соревнованиях мадридский "Реал" (60).

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