Ла Лига: "Барселона" проиграла "Вальядолиду"

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором "Вальядолид" принимал "Барселону" на стадионе "Хосе Соррилья".

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором "Вальядолид" принимал "Барселону" на стадионе "Хосе Соррилья".

Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

На второй минуте Андреас Кристенсен срезал мяч в свои ворота.

На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

На 74-й минуте Гонсало Плата сделал счет разгромным. На 84-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Барселона" располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе титул. "Вальядолид" находится на 17-м месте с 38 очками и опережает идущий в зоне вылета и сыгравший на один матч меньше "Эспаньол" на три очка.