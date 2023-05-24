О нас

Ла Лига: "Барселона" проиграла "Вальядолиду" 

Ла Лига: "Барселона" проиграла "Вальядолиду"  Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором "Вальядолид" принимал "Барселону" на стадионе "Хосе Соррилья".
Футбол
24 мая 2023 г. 02:16
Ла Лига: Барселона проиграла Вальядолиду 

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором "Вальядолид" принимал "Барселону" на стадионе "Хосе Соррилья".

Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

На второй минуте Андреас Кристенсен срезал мяч в свои ворота.

На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

На 74-й минуте Гонсало Плата сделал счет разгромным. На 84-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Барселона" располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе титул. "Вальядолид" находится на 17-м месте с 38 очками и опережает идущий в зоне вылета и сыгравший на один матч меньше "Эспаньол" на три очка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
17 мая 2023 г. 20:59
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi