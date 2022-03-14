Ла Лига: "Барселона" продлила серию без поражений до 12 матчей

Футбольный клуб "Барселона" со счетом 4:0 победил "Осасуну" в матче чемпионата Испании.

Футбольный клуб "Барселона" со счетом 4:0 победил "Осасуну" в матче чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ферран Торрес (14-я минута - с пенальти, 21), Пьер-Эмерик Обамеянг (27) и Рики Пуч (75). Испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике провел свой 600-й матч в составе клуба, больше него сыграли лишь Серхио Бускетс (667 матчей), Андрес Иньеста (674), Хави (767) и Лионель Месси (778).

Отметим, что подопечные Хави не проигрывают в чемпионате страны 12 матчей подряд (восемь побед и четыре ничьи). Последний раз "Барселона" уступала в выездном матче "Бетису" 4 декабря (0:1). Каталонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны, набрав 51 очко в 27 матчах. "Осасуна" занимает 11-ю строчку в таблице с 35 очками, набранными в 28 встречах.

В следующем матче чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с "Реалом" 20 марта, до этого 17 марта каталонцам предстоит выездная игра с турецким "Галатасараем" в 1/8 финала Лиги Европы, первая встреча завершилась ничьей (0:0). "Осасуна" в следующем матче встретится дома с "Леванте" 19 марта.