Ла Лига: «Барселона» поднялась на второе место

1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Мальорку».

1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Мальорку».

Как передает Report , хозяева одержали победу со счетом 2:1.

На 25-й минуте отличился нападающий каталонцев Мемфис Депай. На 54-й минуте преимущество «Барсы» удвоил полузащитник Серхио Бускетс. На 79-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо сократил преимущество хозяев.

После 34 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 66 очков. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).