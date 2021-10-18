Ла Лига: "Барселона" обыграла "Валенсию" - ВИДЕО

"Барселона" со счетом 3:1 обыграла "Валенсию" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 3:1 обыграла "Валенсию" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В составе "Барселоны" голами отметились Ансу Фати (13-я минута), Мемфис Депай (41, с пенальти) и Филиппе Коутиньо (85). У "Валенсии" отличился Хосе Гайя (5).

В следующем туре "Барселона" дома сыграет с "Реалом" 24 октября, в среду клуб на своем поле встретится с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Валенсия" в следующем матче чемпионата Испании дома сыграет с "Мальоркой" 23 октября.