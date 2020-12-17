Ла Лига: "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад"

В матче 19-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад".

В матче 19-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 27-й минуте встречи счет открыл нападающий "Реал Сосьедад" Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник "Барселоны" Жорди Альба сравнял счет. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперед. Таким образом, "Реал Сосьедад" прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.

"Барселона" набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Реал Сосьедад" (26) - на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский "Атлетико".