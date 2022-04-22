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Ла Лига: «Барселона» обыграла на выезде «Реал Сосьедад»

Ла Лига: «Барселона» обыграла на выезде «Реал Сосьедад» На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Футбол
22 апреля 2022 г. 01:36
Ла Лига: «Барселона» обыграла на выезде «Реал Сосьедад»

На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 11-й минуте, отличился нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице.

Отметим, что лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.

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