О нас

Ла Лига: "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал"

Ла Лига: "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" "Барселона" на выезде одержала крупную победу над "Вильярреалом" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.
Футбол
22 сентября 2024 г. 23:02
Ла Лига: Барселона на выезде разгромила Вильярреал

"Барселона" на выезде одержала крупную победу над "Вильярреалом" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:5.

У сине-гранатовых в этой игре по дублю оформили Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол на счету Пабло Торре. Автором единственного забитого мяча хозяев стал Айозе Перес.

Три гола "Вильярреала" на 8-й, 50-й и 68-й минутах не были засчитаны из-за офсайдов после вмешательства ВАР.

"Барса" набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Вильярреал" потерпел первое поражение в сезоне и с 11 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке La Liqa: “Barselona” “Vilyarreal”ı darmadağın edib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi