Ла Лига: "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал"

"Барселона" на выезде одержала крупную победу над "Вильярреалом" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.
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У сине-гранатовых в этой игре по дублю оформили Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол на счету Пабло Торре. Автором единственного забитого мяча хозяев стал Айозе Перес.
Три гола "Вильярреала" на 8-й, 50-й и 68-й минутах не были засчитаны из-за офсайдов после вмешательства ВАР.
"Барса" набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Вильярреал" потерпел первое поражение в сезоне и с 11 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.