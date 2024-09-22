Ла Лига: "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал"

"Барселона" на выезде одержала крупную победу над "Вильярреалом" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.

"Барселона" на выезде одержала крупную победу над "Вильярреалом" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report , встреча завершилась со счетом 1:5.

У сине-гранатовых в этой игре по дублю оформили Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол на счету Пабло Торре. Автором единственного забитого мяча хозяев стал Айозе Перес.

Три гола "Вильярреала" на 8-й, 50-й и 68-й минутах не были засчитаны из-за офсайдов после вмешательства ВАР.

"Барса" набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Вильярреал" потерпел первое поражение в сезоне и с 11 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.