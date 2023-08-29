Ла Лига: "Атлетико" забил семь безответных мячей "Райо Вальекано"

Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили в гостях "Райо Вальекано" в матче третьего тура чемпионата Испании, забив соперникам семь мячей.

Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили в гостях "Райо Вальекано" в матче третьего тура чемпионата Испании, забив соперникам семь мячей.

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде завершилась со счетом 7:0 в пользу "матрасников".

У победителей дубль оформил Альваро Мората (73-я и 84-я минуты), который вышел на замену в первом тайме вместо Мемфиса Депая, отличившегося на 16-й минуте. Также у победителей мячи забили Антуан Гризманн (2), Науэль Молина (36), Анхель Корреа (79) и Маркос Льоренте (86).

"Атлетико" набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Ла Лиги, обойдя за счет разницы мячей "Жирону" и "Барселону". Впереди с девятью очками только мадридский "Реал". "Райо Вальекано", выигравший первые два матча сезона с общим счетом 4:0, занимает восьмую строчку, набрав очков.