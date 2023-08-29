О нас

Ла Лига: "Атлетико" забил семь безответных мячей "Райо Вальекано"

Ла Лига: "Атлетико" забил семь безответных мячей "Райо Вальекано" Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили в гостях "Райо Вальекано" в матче третьего тура чемпионата Испании, забив соперникам семь мячей.
Футбол
29 августа 2023 г. 02:39
Ла Лига: Атлетико забил семь безответных мячей Райо Вальекано

Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили в гостях "Райо Вальекано" в матче третьего тура чемпионата Испании, забив соперникам семь мячей.

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде завершилась со счетом 7:0 в пользу "матрасников".

У победителей дубль оформил Альваро Мората (73-я и 84-я минуты), который вышел на замену в первом тайме вместо Мемфиса Депая, отличившегося на 16-й минуте. Также у победителей мячи забили Антуан Гризманн (2), Науэль Молина (36), Анхель Корреа (79) и Маркос Льоренте (86).

"Атлетико" набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Ла Лиги, обойдя за счет разницы мячей "Жирону" и "Барселону". Впереди с девятью очками только мадридский "Реал". "Райо Вальекано", выигравший первые два матча сезона с общим счетом 4:0, занимает восьмую строчку, набрав очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке La Liqa: "Atletiko" səfərdə yeddi cavabsız qol vurub

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
25 августа 2023 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi