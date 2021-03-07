Ла Лига: "Атлетико" и "Реал" не выявили победителя

Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Реалом" со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Реалом" со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, в составе хозяев гол забил Луис Суарес (15-я минута). У гостей отличился Карим Бензема (88). Французский нападающий стал рекордсменом "Реала" по проведенным матчам за "королевский клуб" среди неиспанских игроков (371), опередив по этому показателю бразильца Роберто Карлоса.

В последний раз команда Диего Симеоне обыгрывала "Реал" в матче чемпионата 27 февраля 2016 года. После этого "Атлетико" победил дома в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17 (2:1), но уступил подопечным Зинедина Зидана по сумме двух матчей.

"Атлетико" с 59 очками в 25 матчах продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет игру в запасе. Следом идут "Барселона" (56) и "Реал" (54).