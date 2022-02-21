О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ла Лига: «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби

Ла Лига: «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби «Атлетик» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.
Футбол
21 февраля 2022 г. 08:23
Ла Лига: «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби

«Атлетик» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report, баскское дерби прошло в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 68-й минуте Алехандро Беренгер навесил с углового в штрафную, где никто не опекал Даниэля Вивиана - и центральный защитник головой в прыжке вколотил мяч в левый угол ворот.

На 72-й минуте уже Икер Муньяин выполнил результативную навесную передачу с углового. Сансету удалось вытянуть ногу и в прыжке пробить под правую штангу.

На 80-й минуте Беренгер ворвался в штрафную и прострелил на Иньяки Уильямса, который спокойно переправил мяч от линии вратарской в пустой угол. На 89-й минуте Муньяин закрепил победу хозяев.

«Атлетик» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (38) идёт седьмым.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
20 февраля 2022 г. 19:48
Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi