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    La Gazzetta dello Sport: "Ювентус" предложил 30 млн. евро за Илкая Гюндогана

    Переход может не состояться в зимнее трансферное окно

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" предложил "Боруссии" (Дортмунд) 30 млн. евро за Илкая Гюндогана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, стороны уже провели переговоры.

    Однако переход может не состояться в зимнее трансферное окно, так как главный тренер дортмундского клуба Томас Тухель не планирует расставаться с футболистом до конца сезона.

    Скорее всего, переход Гюндогана в итальянский клуб состоится в летнем сезоне. 

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