La Gazzetta dello Sport: "Ювентус" предложил 30 млн. евро за Илкая Гюндогана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" предложил "Боруссии" (Дортмунд) 30 млн. евро за Илкая Гюндогана.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, стороны уже провели переговоры.

Однако переход может не состояться в зимнее трансферное окно, так как главный тренер дортмундского клуба Томас Тухель не планирует расставаться с футболистом до конца сезона.

Скорее всего, переход Гюндогана в итальянский клуб состоится в летнем сезоне.