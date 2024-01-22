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Кыргызстан вдевятером уступил Саудовской Аравии на Кубке Азии

Кыргызстан вдевятером уступил Саудовской Аравии на Кубке Азии Состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии между сборными Кыргызстана и Саудовской Аравии.
Футбол
22 января 2024 г. 00:25
Кыргызстан вдевятером уступил Саудовской Аравии на Кубке Азии

Состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии между сборными Кыргызстана и Саудовской Аравии.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу арабской команды.

Авторами забитых мячей стали Мохамед Канно и Файсал аль-Гамди.

Напомним, что Кыргызстан остался вдесятером уже на 9-й минуте встречи - прямую красную карточку получил Айзар Акматов. На 52-й минуте команда и вовсе осталась вдевятером - красная была показана Кими Мерку. Стоит отметить, что в обоих случаях игрокам изначально выносили наказание в виде желтой карточки, и оба раза решение было изменено на основании видеопросмотра.

По итогам двух туров сборная Саудовской Аравии с 6 очками возглавляет турнирную таблицу в группе F, у идущего вторым Таиланда - 4 очка, Оман занимает 3-е место с 1 баллом, у замыкающего квартет Кыргызстана нет очков в активе.

Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 коллективов, занявших третьи места.

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Версия на азербайджанском языке Asiya Kuboku: Səudiyyə Ərəbistanı Qırğızıstana qalib gələrək pley-offa çıxıb

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