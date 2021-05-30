О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Кёльн" сохранил место в Бундеслиге

"Кёльн" сохранил место в Бундеслиге "Кёльн" на выезде разгромил "Хольштайн Киль" со счетом 5:1 в ответном стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу следующего сезона.
Футбол
30 мая 2021 г. 07:07
Кёльн сохранил место в Бундеслиге

"Кёльн" на выезде разгромил "Хольштайн Киль" со счетом 5:1 в ответном стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу следующего сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первая встреча завершилась победой "Хольштайн Киля" со счетом 1:0.

В составе победителей мячи забили Йонас Хектор (3-я минута), Себастьян Андерссон (6, 13), Рафаэль Чичос (39) и Элье Скири (84). У проигравших отличился Ли Джэ Сон (4).

"Кёльн" занял 16-е место по итогам сезона в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Германии. "Хольштайн Киль" стал третьим в первенстве второй по силе лиги. По итогам минувшего сезона высший дивизион покинули "Вердер" и "Шальке", их заменят "Гройтер Фюрт" и "Бохум".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Немецкий тренер третий сезон подряд выиграл ЛЧ
Немецкий тренер третий сезон подряд выиграл ЛЧ
30 мая 2021 г. 02:53
Стал известен победитель Лиги Чемпионов
Стал известен победитель Лиги Чемпионов
30 мая 2021 г. 00:59
Стало известно имя главного тренера Лиона
Стало известно имя главного тренера "Лиона"
30 мая 2021 г. 00:01
Брентфорд впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
29 мая 2021 г. 21:07
Спаллетти возглавил Наполи
Спаллетти возглавил "Наполи"
29 мая 2021 г. 19:53
Задержан экс-футболист сборной Украины
ФотоЗадержан экс-футболист сборной Украины
29 мая 2021 г. 13:53
Определится победитель Лиги чемпионов
Определится победитель Лиги чемпионов
29 мая 2021 г. 07:49
Игорь Пономарев получил новую должность в Сабах
Игорь Пономарев получил новую должность в "Сабах"
28 мая 2021 г. 16:21
Манчестер Юнайтед хочет вернуть Роналду 
"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Роналду 
28 мая 2021 г. 08:42
Реал, Барселону и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов
"Реал", "Барселону" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов
28 мая 2021 г. 06:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi