"Кяпяз" заключил контракт с двумя иностранными футболистами

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В период зимнего трансфера "Кяпяз" заключил контракт с еще двумя футболистами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "желто-синие" оформили отношения с нападающим из Тринидада и Тобаго Шадоном Винчестером и украинским защитником Игорем Коротецким.

Оба игрока до конца сезона будут выступать в Гянджинском клубе. Коротецкий перешел в "Кяпяз" в качестве свободного агента, а Винчестер взят в аренду из мексиканского клуба "Мурселагос".

Отметим, что в зимний перерыв "Кяпяз" включил в свой состав Мурада Саттарлы ("Зиря"), Романа Гусейнова ("Габала", аренда), Самира Заргярова ("Кешля"), Тарзина Джахангирова ("Нефтчи"), Сергея Литовченко ("Динамо", Грузия), Гиули Манджгаладзе ("Самтредиа", Грузия), Тарлана Гасымзаде ("Сабах"), Дарио Федерико ("Соннам", Южная Корея), Турала Нариманова ("Шувялан") и Диего Соуза.