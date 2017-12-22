"Кяпяз" встретится с сербской и польской командами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Определились еще два соперника азербайджанской команды "Кяпяз", которая проведет проверочный матч на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Как сообщили Report в пресс-службе гянджинской команды, возглавляемый Юнисом Гусейновым коллектив 28 января встретится с польской командой "Ягеллония", а спустя 3 дня с сербским "Спартаком".

Первый проверочный матч гянджинская команда проведет 22 января против румынского клуба "Вииторул". Еще одна встреча предусмотрена на 25 января. Однако, соперник для этого дня пока не определился.

Отметим, что "Кяпяз" пройдет подготовку в Анталье с 17 января по 2 февраля 2018 года.