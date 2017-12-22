 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Кяпяз" встретится с командой Георге Хаджи

    Гянджинцы сыграют с румынским клубом Вииторул

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Определился первый соперник азербайджанской команды "Кяпяз", которая проведет проверочный матч во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье.

    Как сообщает Report, гянджинская команда встретится с румынским клубом "Вииторул".

    Дата проведения матча с командой, главным тренером которой является Георге Хаджи, пока неизвестна. Информацию распространил официальный сайт представителя Констанцы.

    Отметим, что "Кяпяз" пройдет подготовку в Анталье с 17 января по 2 февраля 2018 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi