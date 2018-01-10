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    "Кяпяз" принял решение относительно экс-футболиста "Манчестер Сити"

    С грузинским полузащитником заключат контракт
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Гянджинская команда "Кяпяз" решила отослать находящегося на просмотре бывшего футболиста английского "Манчестер Сити" Алекса Нимели.

    Об этом Report сообщил главный тренер гянджинской команды Юсиф Гусейнов.

    По его словам, при медосмотре у 27-летнего нападающего обнаружили травму подколенного сухожилия.

    Вместо него контракт будет заключен с перешедшим из команды-чемпиона Грузии "Самтредии" и успешно прошедшим медосмотр футболистом Гиули Манджгаладзе.

    Кроме того, будет подписан контракт с украинским вратарем Сергеем Литовченко.

    Главный тренер отметил, что во время просмотра Гванзава Магомедова не одобрили. Эльшан Рзазаде будет испытан на проверочном матче. А приезд в Баку бывшего футболиста "Хазар-Лянкярана" Диего Соуза отложен на 11 января. Гусейнов связал это с отменой авиарейса из Бразилии.

    Отметим, что в зимний перерыв "Кяпяз" привлек в свой состав Мурада Саттарлы ("Зиря"), Самира Заргярова ("Кешля"), Тарзина Джахангирова ("Нефтчи"), Романа Гусейнова ("Габала", аренда) и Тарлана Гасымзаде ("Сабах").

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