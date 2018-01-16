"Кяпяз" подписал контракт с пятью примкнувшими к составу в зимний период игроками

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Кяпяз" узаконил отношения с пятью игроками, примкнувшими к составу команды в зимний период.

Об этом Report сообщил главный тренер гянджинского представителя Юнис Гусейнов.

Он сообщил, что с украинским вратарем Сергеем Литовченко и бразильским игроком средней полосы Диего Соузой подписан контракт на условиях 6 месяцев + 1 год. С другим вратарем Тарланом Гасымзаде, полузащитником Тарзином Джахангировым и грузинским полузащитником Гиули Манджгаладзе подписан контракт на 1 год.

С бывшим бразильским нападающим Дарио Федерико, который примкнет к "Кяпяз" на сборах в Турции, будет подписан контракт на 6 месяцев.

Отметим, что в зимний сезон в "Кяпяз" на основе аренды перешел Роман Гусейнов из "Габалы", а также подписаны контракты с Самиром Заргаровым и Муратом Саттарлы.