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"Кяпяз" победил "Сабах" в XXI туре

"Кяпяз" победил "Сабах" в XXI туре 18:00 "Кяпяз" победил "Сабах" со счетом 3:2 в XXI туре Премьер-лиги Misli.
Футбол
31 января 2025 г. 18:12
Кяпяз победил Сабах в XXI туре

"Кяпяз" победил "Сабах" со счетом 3:2 в матче XXI тура Премьер-лиги Misli.

Как сообщает Report, матч открытия тура прошел на городском стадионе Товуза.

В составе гянджинцев отличились Махамаду Ба (11), Али Самедов (54) и Рауф Гусейнли (64, с пенальти), за бакинский клуб - Павол Сафранко (6, с пенальти) и Джессе Секидика (45+3). На 63-й минуте игрок гостей Игор Ногейро был удален за две желтые карточки.

"Сабах" занимает 5-е место в турнирной таблице с 28 очками, а "Кяпяз" идет 9-й с 17 очками.

Сегодня в 18:30 "Нефтчи" сыграет дома против "Шамахы". "Черно-белые" занимают 7-е место с 18 очками, их соперники — 8-е с 17 очками.

Тур завершится 2 февраля.

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Версия на азербайджанском языке "Kəpəz" Premyer Liqanın XXI turunda "Sabah"a qalib gəlib

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