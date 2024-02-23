"Кяпяз" одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XXIV тур.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XXIV тур.

Как сообщает Report, в единственном матче дня, который состоялся в Габале, встретились клубы "Кяпяз" и "Габала".

Встреча завершилась победой хозяев поля - представителя Гянджи - со счетом 2:1. В составе команды-победителя на 19-й минуте отличился Георгий Папунашвили, а на 66-й минуте - Амиль Юнанов. Автором единственного гола "Габалы" на 44-й минуте стал Осама Халайла.

После этой победы "Кяпяз" с 23 очками расположился на 9 строчке, а клуб "Габала" с 15 очками занял последнее 10-ое место.

Отметим, что остальные игры тура пройдут 24 и 25 февраля.