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"Кяпяз" одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана

"Кяпяз" одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XXIV тур.
Футбол
23 февраля 2024 г. 19:46
Кяпяз одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XXIV тур.

Как сообщает Report, в единственном матче дня, который состоялся в Габале, встретились клубы "Кяпяз" и "Габала".

Встреча завершилась победой хозяев поля - представителя Гянджи - со счетом 2:1. В составе команды-победителя на 19-й минуте отличился Георгий Папунашвили, а на 66-й минуте - Амиль Юнанов. Автором единственного гола "Габалы" на 44-й минуте стал Осама Халайла.

После этой победы "Кяпяз" с 23 очками расположился на 9 строчке, а клуб "Габала" с 15 очками занял последнее 10-ое место.

Отметим, что остальные игры тура пройдут 24 и 25 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: XXIV turun açılış oyununda "Kəpəz" qalib gəlib

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