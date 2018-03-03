Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Стартовал XVIII тур Премьер лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, на первой игре "Кяпяз" принял дебютанта "Сабаил". Игра на гянджинском городском стадионе завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Открыл счет на 23-й минуте Дарио Фредерико, точно выполнив пенальти. Это стало первым голом бразильца после возвращения в "Кяпяз". На 30-й минуте новый трансфер "Сабаила" Евгений Кочук сравнял счет. Однако на 49-й минуте Иарзин Джахангиров забил решающий гол.

Так, "Кяпяз" одержал первую победу под руководством Юниса Гусейнова.