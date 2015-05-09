"Кяпяз" и "Зиря" возвысились до Премьер-лиги

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ С нового сезона ведущие борьбу в I дивизионе футбольные клубы "Кяпяз" и "Зиря" будут выступать в Премьер-лиге.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, соответствующее решение было принято на заседании Лицензионной комиссии АФФА.

На прошедшем сегодня заседании клуб "Баку", обосновавшийся на последней ступени Премьер-лиги, отправлен в нижний состав.

В стороне от лиги остались также ведущие борьбу в дивизионе клубы "Гарадаг-Локбатан", "Нефтчала", "Раван", "Шуша Карабах" и "Туран Товуз".

Кроме того, для участия в клубных соревнованиях УЕФА лицензии были выданы 6-ти клубам. Это - клубы АЗАЛ, "Хазар-Лянкяран", "Интер", "Карабах", "Габала" и "Нефтчи".

А клубу "Симург" отказали в предоставлении лицензии на участие в соревнованиях на 2015/2016 сезон, которые пройдут под флагом УЕФА.

Отметим, что в соответствии с 13-м пунктом "Правил по лицензированию футбольных клубов Азербайджана для участия в клубных соревнованиях УЕФА", клубы, получившие лицензии для участия в клубных соревнованиях УЕФА в сезоне 2015-2016 гг., автоматически получают лицензию для участия на соревнованиях Премьер-лиги Азербайджана нового сезона.