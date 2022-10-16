О нас

"Кяпаз" впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе

"Кяпаз" впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе Сегодня завершается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
16 октября 2022 г. 07:50
Кяпаз впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе

Сегодня завершается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительный день пройдут еще два матча: сначала "Кяпаз" примет в Гяндже "Нефтчи", а после "Карабах" сыграет с "Сумгайытом".

Представитель Гянджи впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе. На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в турнирной таблице с 19 очками, "желто-синие" идут в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 4 очка.

Команды между собой встречались 52 раза, в 18 из которых победу праздновали хозяева, а в 25 - гости.

Премьер-лига Азербайджана

X тур

16 октября (воскресенье)

15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"

Судьи: Турал Гурбанов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Гянджинский городской стадион.

17:30. "Карабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

"Азерсун Арена".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə tarixi derbi, "Qarabağ" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

Другие новости из категории

Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог
Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог
16 октября 2022 г. 06:07
Премьер-лига Азербайджана: Сабах победил Зиря
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" победил "Зиря"
15 октября 2022 г. 19:45
Бензема может перейти в Манчестер Юнайтед
Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"
15 октября 2022 г. 08:41
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча
15 октября 2022 г. 07:35
Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре
Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре
14 октября 2022 г. 22:54
Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории Барсы
Лапорта считает Месси лучшим игроком в истории "Барсы"
14 октября 2022 г. 21:30
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
14 октября 2022 г. 19:49
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал четыре клуба
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал четыре клуба
14 октября 2022 г. 15:35
CIES: Карабах большую часть игры проводит в нападении
CIES: "Карабах" большую часть игры проводит в нападении
14 октября 2022 г. 14:51
Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио» в еврокубках
Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио» в еврокубках
14 октября 2022 г. 08:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi