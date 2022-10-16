"Кяпаз" впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе

Сегодня завершается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительный день пройдут еще два матча: сначала "Кяпаз" примет в Гяндже "Нефтчи", а после "Карабах" сыграет с "Сумгайытом".

Представитель Гянджи впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе. На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в турнирной таблице с 19 очками, "желто-синие" идут в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 4 очка.

Команды между собой встречались 52 раза, в 18 из которых победу праздновали хозяева, а в 25 - гости.

Премьер-лига Азербайджана

X тур

16 октября (воскресенье)

15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"

Судьи: Турал Гурбанов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Гянджинский городской стадион.

17:30. "Карабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

"Азерсун Арена".