"Кяпаз" впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе

Сегодня завершается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в заключительный день пройдут еще два матча: сначала "Кяпаз" примет в Гяндже "Нефтчи", а после "Карабах" сыграет с "Сумгайытом".
Представитель Гянджи впервые в этом сезоне проведет домашнюю игру в родном городе. На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в турнирной таблице с 19 очками, "желто-синие" идут в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 4 очка.
Команды между собой встречались 52 раза, в 18 из которых победу праздновали хозяева, а в 25 - гости.
Премьер-лига Азербайджана
X тур
16 октября (воскресенье)
15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Судьи: Турал Гурбанов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Гянджинский городской стадион.
17:30. "Карабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
"Азерсун Арена".