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"Кяпаз" прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с "Нефтчи"

"Кяпаз" прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с "Нефтчи" Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
16 марта 2023 г. 21:34
Кяпаз прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с Нефтчи

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последняя игра дня состоялась на стадионе Bakcell Arena.

"Нефтчи", находящийся на третьем месте в турнирной таблице сыграл вничью одним из аутсайдеров чемпионата гянджинским "Кяпазом" - 2:2.

После этого результата столичный клуб остался на третьем месте с 56 очками, а "Кяпаз", увеличивший количество очков в своем активе до 22, поднялся на седьмое место.

Таким образом, "Кяпаз" прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с "Нефтчи" и впервые за 5 лет отобрал у соперника очки.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPremyer Liqa: “Kəpəz” 5 ildən sonra ilk dəfə “Neftçi”dən xal alıb

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