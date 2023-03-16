"Кяпаз" прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с "Нефтчи"

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последняя игра дня состоялась на стадионе Bakcell Arena.

"Нефтчи", находящийся на третьем месте в турнирной таблице сыграл вничью одним из аутсайдеров чемпионата гянджинским "Кяпазом" - 2:2.

После этого результата столичный клуб остался на третьем месте с 56 очками, а "Кяпаз", увеличивший количество очков в своем активе до 22, поднялся на седьмое место.

Таким образом, "Кяпаз" прервал свою 5-матчевую серию поражений в играх с "Нефтчи" и впервые за 5 лет отобрал у соперника очки.