"Кяпаз" и "Сабаил" домашние матчи проведут на альтернативных стадионах

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Клубы "Кяпаз" и "Сабаил" свои домашние матчи в первом круге в сезоне 2017/2018 Премьер-лиги Азербайджана по футболу проведут на альтернативных стадионах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета клубов Кямран Гулиев.

Он отметил, что из-за ремонта стадионов, на которых обычно проводятся домашние матчи, клубы воспользуются альтернативными вариантами: "Эти клубы сами решат, где примут своих соперников. "Сабаил" уже сделал свой выбор, связанный с местом проведения домашнего матча. Они примут соперника на "Далга Арена" в Мардакяне. Они не будут играть все матчи первого круга в гостях. То есть изменения в календарь внесены не будут".

Отметим, что "Сабаил" обычно проводит домашние матчи на стадионе "Баил Арена", "Кяпаз" - на городском стадионе Гянджи.