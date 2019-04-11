Кямран Агаев: В форме сборной я мою машину, хожу на свадьбы

АФФА выразила протест строительной компании, в рекламе которой вратарь клуба "Кешля" Кямран Агаев снялся в форме сборной.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и прессой структуры Фируз Абдулла. По его словам, в форме, надетой на Агаева в видеоролике, имеется лого АФФА, которое представляет собой прошедший официальную регистрацию торговый знак структуры.

Ф.Абдулла заявил, что в суд они не обращались.

В свою очередь Агаев заявил Report, что не осведомлен о сути вопроса: "Я не понимаю, что неправильного в том, что я снялся в рекламе? Это моя личная жизнь. В Азербайджане много людей носит форму сборной".

По словам 33-летнего голкипера ему не выразили никаких замечаний в связи со съемками в видеоролике: "В форме сборной я выхожу на поле, гуляю, мою машину, совершаю кросс и хожу на свадьбы. При чем тут реклама? Наверное, имеются другие нюансы. Возможно, все верно, но я слышу об этом сейчас. Я не помню было на форме лого или нет. Если лого было, тогда я пойму".