Кямран Агаев: Какое отношение имеют слова Гурбана Гурбанова ко мне? - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Новый трансфер "Кешлы" Кямран Агаев после победы на контрольном матче над клубом "Зиря" со счетом 2:1 ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает Report, 32-летний вратарь сначала оценил матч...

- В футболе мы не обращаем особого внимания на результат. Все мы профессионалы. Это был контрольный матч. Кому здесь нужен результат?! Главное – выполнять указания главного тренера. Задачи меняются на каждом матче и отличаются друг от друга. Мы делаем то, что говорит Юрий Максимов. Конечно же, каждый спортсмен хочет показать результат. Хочешь-не хочешь, вынужден играть для результата. Даже играя в футбол просто для себя, мы бываем агрессивны. Хотя играем ради интереса. Это не зависит от человека. Однако, нужно показать игру, так же, как и результат.

- В чем Вы видите разницу между прежним и нынешним клубом "Кешля"?

- Разница бывает всегда. Возможны взлеты и падения… Мы начали недавно и сказать что-то пока сложно.

- На что можно рассчитывать с этой командой после зимнего перерыва?

- Чемпионат Азербайджана нас расстроил. Однако, как бы мы не расстраивались, это – наш родной чемпионат. Мы должны сделать все возможное. Все футболисты должны быть готовы.

- 27 января начнется учебно-тренировочный сбор сборной Азербайджана. Ждете ли Вы приглашение?

- В целом, я не хочу говорить о национальной команде. Эта команда принадлежит всем нам и двери открыты для всех футболистов. Я не знаю, позовут меня или нет.

- Однако, главный тренер Гурбан Гурбанов заявил, что главное – это человеческие качества, а не футбол…

- Что это значит? Какое отношение имеют эти слова ко мне?

- Хотя Вы являетесь лучшим вратарем страны, о Вас идут различные разговоры…

- Вместо этого, конкретно скажите, что эти слова относятся к тебе… Я тоже читал интервью Гурбан муаллима. Когда он говорил подобное, его спросили, относит ли он их в Кямрану? Зачем он должен относить их ко мне?! Ведь я не употребляю алкоголь и не курю.

- Речь здесь идет не об одном футболисте, а обо всех недисциплинированных игроках…

- Какую недисциплинированность я проявил? Вы адресуете вопрос именно мне. И говорите, что подразумеваемый Гурбаном Гурбановым футболист – это Кямран. Национальная команда принадлежит всем нам. Если позовут, пойдем и будем играть. Если же нет, играть не будем. Здесь нет ничего страшного, чтобы расстраиваться. Мы, как болельщики, придем на матч сборной, поддержим, поаплодируем, так же, как это делают наши болельщики. Таких разговоров как, "национальная команда моя", "в основном составе буду именно я", нет. В целом, в футболе нет понятия основного состава. Речь может идти о профессионализме и дисциплинированности. Если вы говорите о нарушении мною дисциплины, этого я не знаю. Просто, бывают травмы. Травму можешь получить не только на игровом поле, но и в обычное время. Это может произойти и в нормальной жизни. Ведь получение одним футболистом травмы не является нарушением дисциплины… То есть, получение красной карточки, ударив кого-то кулаком, и получение красной карточки, затянув время в пользу команды, это разные вещи…

- Считаете ли Вы переход в чешскую команду "Млада Болеслав" ошибочным или нет?

- Этот шаг не является ошибочным. Просто, из-за недавней травмы, я поехал с лишним весом. Заявление по этому поводу сделал и главный тренер команды. Хотя там я и избавился от лишнего веса, вновь получил травму. Там же не азербайджанский футбол, чтобы тебе уступили травму. Это – европейский футбол. После того, как я восстановлю форму, мы продолжим путь. Я заключил контракт с командой "Кешля" до конца сезона. Говорить сейчас что-то было бы неправильно.