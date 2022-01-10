Кямран Агаев готовится завершить карьеру

Бывший вратарь сборной Азербайджана Кямран Агаев сообщил клубу "Сабаил" о намерении завершить карьеру.

Бывший вратарь сборной Азербайджана Кямран Агаев сообщил клубу "Сабаил" о намерении завершить карьеру.

Об этом Report сообщил главный тренер столичного клуба Афтандил Гаджиев.

По его словам, 36-летний голкипер сказал об этом тренеру по работе с вратарями Фархаду Велиеву: "Я пока не встречался с Кямраном, сегодня вечером на тренировке я поговорю с ним".

Отметим, что контракт Кямрана Агаева с "Сабаилом" был подписан в августе 2020 года. Опытный вратарь выступал за сборную Азербайджана в 2008-2018 годах.