Кямран Агаев будет тренировать вратарей для сборной

Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов встретился с бывшим вратарем сборной Азербайджана Кямраном Агаевым.
Как сообщает Report, Э.Мамедов поблагодарил завершившего карьеру 36-летнего голкипера и пожелал ему успехов.
По предложению АФФА Кямран Агаев примет участие в различных тренингах для тренеров вратарей, и будет тренировать вратарей для сборной.
Во встрече также приняли участие вице-президент Ассоциации Вагиф Садыгов и руководитель технического департамента Джахангир Гасанзаде.
Отметим, что Кямран Агаев провел в составе сборной Азербайджана 79 игр.