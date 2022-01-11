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Кямран Агаев будет тренировать вратарей для сборной

Кямран Агаев будет тренировать вратарей для сборной Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов встретился с бывшим вратарем сборной Азербайджана Кямраном Агаевым.
Футбол
11 января 2022 г. 15:19
Кямран Агаев будет тренировать вратарей для сборной

Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов встретился с бывшим вратарем сборной Азербайджана Кямраном Агаевым.

Как сообщает Report, Э.Мамедов поблагодарил завершившего карьеру 36-летнего голкипера и пожелал ему успехов.

По предложению АФФА Кямран Агаев примет участие в различных тренингах для тренеров вратарей, и будет тренировать вратарей для сборной.

Во встрече также приняли участие вице-президент Ассоциации Вагиф Садыгов и руководитель технического департамента Джахангир Гасанзаде.

Отметим, что Кямран Агаев провел в составе сборной Азербайджана 79 игр.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Ağayev Azərbaycan millisində işləyəcək

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