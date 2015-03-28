​Квалификация Евро-2016. 5-й тур - РЕЗУЛЬТАТЫ

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вчера состоялись очередные игры отборочного тура Евро-2016.

Как передает Report, в 5-м туре отборочного этапа сборная Испании дома одолела Украину (1:0), Англия расправилась с Литвой (4:0), а Беларусь на выезде одолела Македонию (2:1).

Встреча группы G в Кишинёве завершилась со счётом 2:0 в пользу шведов. Два гола Златана Ибрагимовича принесли сборной Швеции победу над командой Молдавии.

В другом матче этой группы Австрия в Вадуце разгромила Лихтенштейн — 5:0. Голами отметились Мартин Харник, Марк Янко, Давид Алаба, Златко Юнузович и Марко Арнаутович.

Квалификация Евро-2016. 5-й тур

Группа С

Словакия – Люксембург 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 10 Немец, 2:0 – 21 Вайсс, 3:0 – 40 Пекарик.

Испания – Украина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 28 Мората.

Македония – Беларусь 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 9 Трайковски, 1:1 – 43 Калачев, 1:2 – 82 Корниленко.

Группа Е

Словения – Сан-Марино 6:0 (1:0, 5:0)

Голы: 1:0 – 10 Иличич, 2:0 – 49 Кампль, 3:0 – 50 Струна, 4:0 – 52 Новакович, 5:0 – 73 Лазаревич, 6:0 – 88 Илич.

Англия – Литва 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 7 Руни, 2:0 – 45 Уэлбек, 3:0 – 58 Стерлинг, 4:0 – 73 Кейн.

Швейцария – Эстония 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17 Шер, 2:0 – 27 Джака, 3:0 – 80 Сеферович.

Группа G

Молдавия – Швеция – 0:2

Голы: Ибрагимович, 46 (0:1); Ибрагимович, 84 (0:2, пен).

Лихтенштейн – Австрия – 0:5

Голы: Харник, 14 (0:1); Янко, 16 (0:2); Алаба, 58 (0:3); Юнузович, 74 (0:4); Арнаутович, 90+3 (0:5).

Черногория — Россия - 0:0 (отменён из-за беспорядков)